La Cuisine centrale ferme face aux grévistes

Le conseil d’administration de l’association Te Fare Rahu Ora no Papeete a réélu son bureau jeudi soir, confirmant son président Jacky Bryant et tous ses membres. La grève a été au cœur des discussions. Le conseil considère que la revalorisation des salaires est impossible, et provoquerai « l’arrêt de l’activité ».

Le conseil d’administration de l’association Te Fare Rahu Ora no Papeete, qui gère la Cuisine centrale de Papeete, s’est réuni jeudi soir à l’école Taimoana. Les administrateurs ont renouvelé le bureau de l’association en confirmant sa confiance aux membres sortants : Jacky Bryant président, Nerva Palos vice-présidente, Georges Vanffaut secrétaire et Vaihere Tehei trésorière. Les administrateurs ont surtout évoqué la grève et débattu des revendications de la CSIP. Pour le conseil d’administration, la revalorisation de la grille salariale est aujourd’hui impossible : « la convention collective est la base pour toute négociation ». La revalorisation des salaires ne sera donc pas possible selon le président de l’association, Jacky Bryant, pour qui « ce serait tout simplement aller à l’arrêt de l’activité ». « On a mis cinq ans pour redresser la trésorerie de l’association, il ne faut pas la dilapider en l’espace d’une crise. »

Les décisions prises par le conseil d’administration seront transmises au syndicat vendredi matin. La décision du tribunal des référés sur l’expulsion des grévistes des locaux de la cuisine centrale est attendue dans l’après-midi.