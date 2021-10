Lancement de la campagne New Zealand Consulate Funds

Le consulat général de Nouvelle-Zélande annonce le lancement officiel de sa campagne du programme d’aide New Zealand Consulate Funds qui finance des projets dans les collectivités françaises du Pacifique.

Felicity Roxburgh, consule générale de Nouvelle-Zélande à Nouméa, lance ce vendredi la campagne New Zealand Consulate Funds.

Ce programme d’aide est mis en place afin de contribuer au financement de projets et micro-projets communautaires, à petite échelle et à court termen dans le cadre du développement de secteurs considérés comme prioritaires, incluant mais ne se limitant pas à la jeunesse et le sport, la condition féminine, le handicap, la biodiversité…

Ce programme est exclusivement ouvert aux trois territoires français du Pacifique et s’adresse principalement aux groupes communautaires, aux associations et aux ONG, mais également à d’autres types d’organisations : les écoles et les associations professionnelles peuvent aussi y prétendre.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 28 janvier 2022. Pour plus d’informations, il faut s’adresser à Benjamin Fuluhea, chargé de la diplomatie publique au Consulat général de Nouvelle-Zélande à Nouméa, en appelant le +687 27 25 43 ou par courriel : [email protected]