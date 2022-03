« Le bénitier : un des joyaux les plus spectaculaires des récifs coralliens »

L’ouvrage Les bénitiers, l’autre perle du Pacifique est paru aux éditions Au vent des îles pour la deuxième fois. Photographies à l’appui, le livre aborde les caractéristiques uniques de cet organisme mais aussi sa place dans les écosystèmes coralliens et dans la société humaine. Il a été co-écrit par différents universitaires et spécialistes du sujet dirigés par Nabila Gaertner-Mazouni et Jean-Claude Gaertner.

Aussi coloré que son sujet, l’ouvrage Les Bénitiers, l’autre perle du Pacifique vient de sortir. Il a été coécrit par différents universitaires et spécialistes du sujet. Il est question de lier nature, société et sciences. Le livre vise précisément à rendre compte des particularités de ce groupe d’espèces hors du commun, qui reste encore aujourd’hui assez méconnu du grand public. « On ne connaît pas encore très bien l’ensemble des aspects de cette espèce explique Nabila Gaertner-Mazouni, qui est mâle et femelle, animale et végétale. » La professeure des universités à l’Université de la Polynésie française confie avoir encore « beaucoup de choses à apprendre sur son écophysiologie ».

Un prétexte pour sensibiliser le public à la gestion de l’écosystème corallien

Cet ouvrage est aussi une manière de délivrer un message destiné aux décideurs sur la protection de l’environnement. « Le bénitier est un des joyaux les plus spectaculaires des récifs coralliens, concède Jean Claude Gaertner mais le message c’est de partir du bénitier avec toutes ses dimensions culturelle, sociales, écologiques, environnementales puis d’élargir à la gestion et la protection de l’écosystème corallien. » L’ouvrage paru aux éditions Au vent des îles avec le soutien de l’UPF, l’IRD et le Pays, est disponible en librairie, mais aussi dans une version rédigée en anglais, The Giant Clam – A Priceless Emblem of the Pacific.