Le lieutenant-colonel Attia, première femme à la tête du RSMA

Sandrine Attia a pris le commandement du RSMA au cours d’une cérémonie ce vendredi au Tombeau du roi de Arue. Elle succède au lieutenant-colonel Philippe Payre.

Mère de deux enfants, le lieutenant-colonel Attia est la première femme à prendre le commandement du Régiment du service militaire adapté (RSMA) au fenua. La cérémonie de passation s’est déroulée vendredi au Tombeau du roi de Arue en présence du haut-commissaire, René Bidal, de la député, Nicole Sanquer, du tavana de Arue, Philip Schyle et devant plus de 200 engagés.

Après deux années passées à la tête du commandement du RSMA en Polynésie, le lieutenant Philippe Payre retourne en Bretagne, afin de diriger une école de formation des officiers.

La nouvelle commandant du régiment, Sandrine Attia est diplômée de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et du centre de politique de sécurité de Genève. Elle a notamment occupé le poste de chef du Bureau des opérations du 7ème Régiment d’instruction et d’intervention de la sécurité civile et le poste de chef de section Euratlantique au bureau coopération bilatérale de l’État-major de l’Armée de Terre. « Emerveillée » par l’accueil qui lui a été réservée, elle compte « garder l’excellence au profit de la jeunesse polynésienne et permettre au régiment de s’adapter au marché du travail. »