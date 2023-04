Les acteurs institutionnels de la culture – ministère, Institut de la communication audiovisuelle, Service du patrimoine et des archives, Maison de la culture – ont présenté ce matin la nouvelle plateforme de streaming de contenus culturels, Tahiti VOD. Entièrement gratuite, elle propose 250 vidéos, un nombre appelé à quadrupler d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, la Maison de la culture a rénové son propre site Internet, et lance une appli mobile.

Le patrimoine audiovisuel polynésien est désormais accessible d’un clic, sur le nouveau site Internet Tahiti VOD (pour « video on demand »). Documentaires, clips, montages d’archives, spectacles, émissions de télévision – Polynésie la 1ère et TNTV sont partenaires – sont à découvrir gratuitement sur www.tahitivod.pf. 250 « contenus » sont déjà en ligne, et l’objectif est d’en rajouter autant chaque trimestre, explique le directeur de l’ICA, Marc Louvat.

L’objectif, poursuit Marc Louvat, est de « montrer des choses qu’on ne peut pas voir ailleurs, ou qui ne sont plus présentes sur les chaînes de télé », comme les Cinématamua dont la diffusion avait commencé en 2003 et que la nouvelle génération n’a pas forcément vus. Les différents contenus sont organisés par « chaînes » – musique, danse, télévisions, etc… -, par époques (les plus anciens datent de 1944), ou encore par thématiques.

Autre avantage, pour les producteurs audiovisuels à la recherche d’archives, Tahiti VOD servira de vitrine au Service du Patrimoine et des archives : les professionnels pourront ainsi identifier ce qui les intéresse sans avoir à se déplacer.

Pour des raisons liées aux droits d’auteur, certaines vidéos ou films ne seront présents sur le site que de manière transitoire, mais le webmaster prévoit des alertes pour les signaler aux internautes afin qu’ils ne les ratent pas sur la page Facebook Tahiti VOD.

La nouvelle plateforme a été conçue par VOD Factory, qui a récemment remporté le marché de la refonte du site de l’Institut national de l’audiovisuel. Les contenus sont stockés sur les serveurs d’Amazon Web Services.

Coup de jeune pour le site de Te Fare Tauhiti Nui

Le site Internet de la Maison de la culture a été optimisé afin de proposer une meilleure visibilité des événements et des activités culturelles. La programmation annuelle de tous les événements et toutes les activités sera désormais accessible dès les premiers mois de l’année, promet Te Fare Tauhiti Nui, pour permettre aux résidents comme aux visiteurs de mieux prévoir leue séjour à Tahiti. Le nouveau site se double à présent d’une application mobile, disponible pour IOS comme pour Android. Elle permettra aux internautes de recevoir des notifications « push » sur leur smartphone pour être tenus au courant d’informations importantes ou de dernière minute, comme les reports ou annulations de spectacles.