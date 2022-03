Le procès du docteur Théron renvoyé au 27 mai

Le procès du docteur Théron, poursuivi pour faits de violences aggravées envers un huissier de justice, qui devait se tenir ce jeudi, a été renvoyé au 27 mai. La cause : aucun médecin du territoire n’a accepté de l’expertiser.

Quelques aficionados du docteur Théron étaient réunis ce jeudi devant le Palais de justice de Papeete et là encore pour rien, car le procès a été renvoyé au 27 mai. Cela porte au nombre de trois les renvois concernant cette affaire. Le 4 novembre dernier, le juge Mayer, en charge du dossier, avait ordonné des expertises médicales, l’une concernant les ITT attribuées à l’huissier de justice, victime présumée du docteur Théron, et l’autre concernant le docteur Théron lui-même, afin de voir si les demandes de renvoi pour motif médical sont fondées, et si effectivement le principal intéressé serait bien présent ce jour, date du renvoi.

Il était effectivement présent, mais le procès n’a pu se tenir faute d’avoir pu mettre la main sur un médecin qui acceptait de pratiquer l’examen médical du docteur Théron et de déclarer si celui-ci était apte ou pas à être jugé. « C’est soit parce qu’ils vous connaissent et vous apprécient, ou parce qu’il ne vous apprécient pas » conclu le juge Mayer qui explique que le seul expert à avoir accepté d’examiner le docteur Théron est actuellement en métropole et ne rentrera que vers la fin du mois. Visiblement en pleine forme – comme l’a relevé le juge, « votre état de santé s’est visiblement amélioré et je suis optimiste quant à pouvoir juger cette affaire prochainement » – le docteur Théron s’est montré plutôt remonté et vindicatif envers les forces de l’ordre à la sortie du tribunal. Il estime que les motifs de son arrestation sont mensongers et que la « vraie question est de savoir lorsque qu’un médecin est en charge d’un malade en risque vital, si un gendarme peut pénétrer dans son périmètre de soins. »

Réponse le 27 mai.