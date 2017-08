Le restaurant de Mama Peni à Huahine en sursis

Le restaurant bien connu de Mama Peni à Huahine, où Pouvanaa a Oopa a notamment fait ses armes en politique, laissera-t-il place à une route de ceinture ? Les petits enfants de Mama Peni refusent la destruction de la maison et font signer une pétition contre ce projet.

Une pétition a été lancée le weekend dernier pour dénoncer la destruction d’une partie « de la vieille demeure historique dite Restaurant Mama Peni » située sur le front de mer de Fare à Huahine. Destruction décidée pour construire une route de ceinture… La nouvelle est tombée comme un couperet pour les petits enfants de Mama Peni : « Nous avons été prévenu de la décision de la direction des affaires foncières de Raiatea, ainsi que de la direction de l’équipement des îles Sous-lle-vent, de détruire une partie de notre maison historique ».

Ahuura, l’une des descendantes de Mama et Papa Peni, rappelle que « cette maison a beaucoup d’histoires ». Elle a notamment été le « fief de notre metua Pouvanaa a Oopa. C’est un lieu où le metua faisait sa politique ». Ahuura précise également que cette maison a « accueilli le général de Gaulle pour une nuit, lorsque celui-ci voulait convaincre notre metua » et qu’elle a également accueilli John Teariki, Gaston Flosse et bien d’autres personnalités politiques du fenua.

« C’est dans cette belle demeure que les décisions politiques pour notre avenir ont été prises », écrit la petite-fille de Mama Peni. Selon elle « beaucoup de souvenirs » vont disparaître avec cette destruction annoncée.