Le secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu ira à Bora Bora

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, Sébastien Lecornu, arrive lundi soir en Polynésie pour une visite de trois jours à Tahiti et Bora Bora.

Sébastien Lecornu arrive lundi soir à 23h05 à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Sa visite officielle démarrera dès mardi matin avec un dépôt de gerbe aux monuments aux Morts à 8h30. Le secrétaire d’Etat s’entretiendra ensuite de 8h50 à 10h avec le président du Pays, Edouard Fritch. Un entretien est ensuite prévu durant 30 minutes avec le président du CESC, Winiki Sage. Sébastien Lecornu rencontrera ensuite le président de l’assemblée, Marcel Tuihani. Le secrétaire d’Etat assistera à 11 heures à la cérémonie de prise de commandement du colonel Frédéric Boudier, commandant de la gendarmerie. L’après-midi sera consacrée à une visite à la station d’épuration de Papeete et un entretien avec les parlementaires polynésiens.

La journée de mercredi démarrera avec une visite des sites de production d’hydroélectricité dans la vallée de la Papenoo. A 14h30, Sébastien Lecornu assistera à une présentation de projets de recherche scientifique et environnementale et au projet de rénovation du musée de Tahiti et des îles. Un entretien avec le conseiller économique, sociale et environnemental (CESE), Christian Vernaudon, cloturera la journée.

C’est jeudi que le secrétaire d’Etat se rendra à Bora Bora pour une visite de la station de traitement des eaux usées et de l’usine d’ultrafiltration, du centre de broyage et de compostage des déchets verts de Povai, et du centre d’enfouissement technique. Une présentation des travaux d’extension du site sera faite, ainsi que l’étude hydrogéologique du motu Tevairoa et du projet Osmosum.