Législatives : deux sièges pour l’union autonomiste, un pour le Tavini

Après la victoire de Moerani Frebault au premier tour de ces législatives anticipées, le Amui Tatou et le Tavini se sont partagés les deux circonscriptions restantes, samedi soir, dans un contexte de participation en demi-teinte (47%). Nicole Sanquer, qui avait perdu son siège de députée en 2022, le retrouve avec une avance confortable (55,9%) face à un Steve Chailloux très « fair play ». Pascal Haiti – Flosse, en revanche, ne parvient pas à reconquérir le siège gagné par Moetai Brotherson en 2017 et à offrir à l’union autonomiste un carton plein, entre autres du fait de la défiance des électeurs des Raromatai. Avec ses 600 voix d’avance, Mereana Reid – Arbelot (50,9%) permet donc au Tavini de sauver un de ses trois députés. Le président du Pays, contrairement à Tony Géros, refuse de prendre ces résultats comme une sanction contre la politique de son gouvernement, mais estime que tout le Tavini devra « tirer les leçons de la défaite » en « clarifiant » sa ligne. Les autonomistes, eux, espère faire perdurer l’alliance rose lancée pour ces législatives. À Paris, le Nouveau Front Populaire, à gauche, a déjoué les pronostics et remporté une majorité relative à l’assemblée, devant le camp macroniste et le Rassemblement national, relégué à la troisième position. Des équilibres qui impliquent des alliances difficiles pour gouverner. Retrouvez tous nos articles sur ces élections :

