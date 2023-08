Les transports aériens font redécoller l’inflation

Le Pays subventionne toujours les hydrocarbures Le conseil des ministres a aussi annoncé le maintien des prix des hydrocarbures aux valeurs actuelles pour le mois de septembre 2023. Une décision qui s’inscrit dans un contexte de hausse des cours sur les marchés mondiaux toujours très volatile du fait de la guerre en Ukraine ou des projections économiques asiatiques. Le gouvernement parle d’une hausse de prix de « 6,8% pour l’essence, 10,3% pour le gazole et 9,8% pour le pétrole par rapport aux importations précédentes ». Ce qui veut dire que la collectivité compensera avec des deniers publics, et au travers du Fonds de régulation des prix des hydrocarbures, les hausses qui auraient dû s’appliquer à la pompe pour les professionnels et particuliers. Il s’agit de « prioriser la protection des Polynésiens face à une inflation qui demeure élevée », précise la présidence. Le coût de cette nouvelle « protection » n’est pas précisé. En 2022, c’est 7 milliards de francs qui avaient été injectés dans le FRPH pour assurer une stabilité des prix du carburant.