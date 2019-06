L’homme qui avait planifié le meurtre de sa mère aux assises

La deuxième session des assises va s’ouvrir le 17 juin prochain. Cinq affaires seront audiencées, parmi lesquelles celle du quarantenaire de Tubuai qui avait planifié l’assassinat de sa propre mère en décembre 2016.

Cinq affaires sont au rôle de cette deuxième session des assises qui s’ouvrira lundi 17 juin au palais de justice de Papeete.

Les mardi 25 et mercredi 26 juin, les jurés de la cour d’assises se pencheront sur l’affaire du « désosseur de Tubuai ». Le 6 décembre 2016, un quarantenaire avait été interpellé par les gendarmes alors qu’il s’était rendu armé et en tenue militaire chez sa mère à Tahiti. Il avait alors expliqué avoir pris l’avion le matin dans le but de se venger de cette dernière, chez qui ses deux jeunes filles avaient été placées après des suspicions de violences. L’homme avait quitté Tubuai avec une scie, de grands clous, une hache et un couteau de désosseur. Selon ses propres aveux, il comptait couper la tête de sa mère et l’envoyer par la Poste à son beau-père, clouer les deux mains sur la porte de la maison et envoyer un pied au juge des enfants responsable du placement de ses filles… Ce n’est que la présence de son beau-père au domicile de sa mère, et l’appel des voisins à la Gendarmerie, qui l’avait empêché de mener à bien son plan. L’expertise de deux psychiatres différents n’ont pas permis de mettre à jour des troubles mentaux. Accusé de « tentative d’assassinat », l’homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

L’assassin du papy de Pirae

Autre affaire jugée durant cette session des assises, celle de l’agression mortelle d’un papy de 83 ans en décembre 2016 à Pirae. Le vieil homme avait été violemment frappé au visage par un jeune voleur venu lui dérober son véhicule. Il était décédé quelques jours après l’agression suite aux complications d’une fracture du rachis cervical. Le jeune voleur encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour « violences ayant entrainé la mort ».

Un ex jaloux ayant assassiné le nouvel amant de sa femme, elle aussi violemment agressée, sera également jugé par les jurés de la cour d’assises. Tout comme un jeune homme dont le coup de poing a ôté la vie à son oncle pour une histoire de paka. Enfin la première affaire de « viols incestueux sur mineur de 15 ans » sera très certainement audiencée à huit clos.