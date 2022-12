Local Riders 987 roule pour l’enfance en danger

Local Riders 987, récente association de motards qui sensibilise les usagers des deux roues aux dangers de la route, organise le vendredi 23 décembre une collecte de dons pour l’association Te Aho Nui qui œuvre en faveur de l’enfance en danger.

L’association Local Riders 987 rassemblent les fans et les usagers de deux roues et cela peu importe la cylindrée et leur type, que ce soit scooter ou moto. Si sa ligne directrice est la sensibilisation aux dangers de la route, elle se met aussi au service de la solidarité. A ce titre, elle organise vendredi une collecte de dons en faveur de l’association Te Aho Nui, basée à Pirae, qui est un foyer d’accueil provisoire d’urgence pour les enfants en danger âgés entre 3 et 12 ans et placés en foyer sur ordonnance judiciaire, en attente de jugement ou de placement de famille d’accueil.

La collecte se déroulera sous la forme d’un circuit dont le départ à deux roues sera donné du Parc Paofai vers les 16 heures. Ensuite le convoi se dirigera vers d’autres points de collectes situés à la mairie de Faa’a, à la mairie de Punaauia, au stade Boris Léontieff à Arue et au Parc Aorai Tini Hau à Pirae pour un retour au Parc Paofai aux environs de 19 heures afin de remettre les dons à Te Aho Nui, comme l’explique Eimeo Teahamai vice-président de Local Riders 987 qui précise « d’y venir déguisé en Père Noël.»

Tous types de dons seront les bienvenus, qu’ils soient alimentaires, vestimentaires ou sous forme de jouets et même de fournitures scolaires. Une urne sera également à disposition pour du numéraire. A noter, pour ceux qui désirent participer à la collecte, le lien pour s’inscrire à l’évènement https://forms.gle/u5cv79fr5UxbmSdc9

Outre l’appel à se rendre nombreux à cette collecte, Eimeo Teahamai lance aussi un appel à ceux qui désireraient devenir famille d’accueil car « actuellement la direction des affaires sociales est à la recherche de famille d’accueil et ceux qui sont intéressés peuvent prendre contact avec la DFSE. »