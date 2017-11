Oscar Temaru écrit à Emmanuel Macron

La commune de Faa’a a annoncé lundi soir que le conseil municipal s’était penché vendredi dernier sur la rédaction d’une lettre ouverte au Président de la République, Emmanuel Macron, à la fois pour lui demander de prendre en considération la réinscription de la Polynésie française à l’ONU, mais aussi pour demander le transfert de l’aéroport de Tahiti-Faa’a à la commune.

Dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, le maire de Faa’a et leader indépendantiste, Oscar Temaru, interpelle Emmanuel Macron sur la réinscription de la Polynésie française sur la liste des pays non autonomes de l’ONU et l’intérêt des assises de l’outre-mer. Mais surtout, Oscar Temaru demande le transfert de la propriété et de l’exploitation de l’aéroport de Tahiti-Faa’a à la commune de Faa’a. Le tavana explique que sa commune, comme les atolls de Moruroa et Fangataufa, a été victime de la colonisation en raison des nuisances générées par l’installation de l’aéroport. Il estime donc que ce transfert ne « serait que justice ».