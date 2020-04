RAW Tahiti, première plateforme digitale d’art contemporain au fenua

Revenue à l’art contemporain en septembre dernier, avec une exposition-vente originale, Taina Calissi prévoyait déjà de lancer un site web de vente et de location d’œuvres d’art réalisées par des artistes locaux. L’épidémie de covid-19 ne l’a pas découragée, et elle a mis à profit le confinement pour finaliser le site Internet. Il s’appellera RAW Tahiti et sera officiellement lancé le 10 mai prochain. D’ici là, Taina Calissi lance un appel aux artistes.

C’est une première en Polynésie française : un site internet consacré à l’achat, la vente et la location des œuvres d’artistes plasticiens contemporains du fenua. Pourquoi « RAW » (« cru », « brut » en anglais) ? Parce que c’est aussi l’acronyme de Rahua Art Works, rahua signifiant « création » ou « créateur » en Reo Tahiti : « Une recommandation de John Mairai quand j’avais créé en 2002 le Festival des artistes de Polynésie », dit Taina. Son ambition est de proposer une alternative moderne et solidaire au marché de l’art classique.

Ainsi, artistes et amateurs d’art, particuliers ou entreprises, pourront ainsi avoir une vitrine des créations disponibles en Polynésie française. On y trouvera aussi un blog d’actualités artistiques, un trombinoscope des artistes qui adhéreront au projet, des interviews et des reportages, ou encore l’organisation d’événements digitaux. Le tout relayé bien sûr par les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et YouTube.

RAW Tahiti est accessible gratuitement à tout artiste, mais aussi aux galeries qui voudraient moderniser leurs services. La plateforme se rémunérera à hauteur maximale de 10% par transaction, mais tant que dure la pandémie RAW Tahiti n’appliquera pas cette commission.

Un appel aux artistes du fenua

« C’est avant tout un outil de promotion des artistes de Polynésie française, sans distinction de statut, amateurs ou professionnels, néophytes ou confirmés », dit Taina Calissi. Depuis lundi dernier, elle est entrée dans la phase 1 du projet, un appel à artistes – peintres, dessinateurs, photographes, sculpteurs, vidéastes… tous sont les bienvenus mais elle précise : « RAW Tahiti n’accueillera pas de produits dit d’artisanat, sauf les objets uniques, qualifiés d’artisanat d’art. »

La seconde phase commencera le 10 mai, avant le lancement public du site, avec la présentation des œuvres des premiers artistes.

Un soutien aux jeunes diplômés du Centre des métiers d’art

Une page spécifique sur le site sera consacrée aux diplômés du Centre des métiers d’art, et RAW Tahiti accordera, durant trois ans, la gratuité sur l’ensemble des fonctionnalités du site, notamment l’application d’une commission de 0% lors de toute transaction. C’est l’aspect solidaire de la démarche.

« Chaque année, je suis épatée par la créativité de ces jeunes artistes, affirme Taina Calissi, je reconnais bien là l’approche de Viri Taimana avec qui j’ai fait mes années lycée en Art et Littérature. Il était déjà le meilleur en cours de dessin. C’est un honneur et une chance pour moi d’accueillir ses élèves sur le site. J’espère qu’ils répondront à notre invitation. »

www.rawtahiti.com / www.rahuartworks.com

FB : @tahitiartplace / Instagram RAW Tahiti : tahitiartplace