Santé, éducation, commerce, tourisme, administration… Qui est soumis à l’obligation vaccinale ?

Moins d’une semaine après le vote du texte à l’assemblée, le Pays a publié les arrêtés d’application de la loi du Pays sur l’obligation vaccinale. Du public au privé, des milliers de professionnels et de malades sont concernés et ont deux mois pour compléter leur schéma vaccinal sous peine d’amende. Des recours sont déjà en préparation.

Rarement une loi n’aura avancé si vite au fenua. Adopté en conseil des ministres le 11 août, le projet de « loi du Pays relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire » a été présenté en commission de l’assemblée en début de semaine dernière, avant d’être débattu et adopté en séance plénière vendredi 21 août. Pas de passage devant le Cesec, ni de délai de promulgation, normalement d’au moins un mois après le vote, mais dont le Conseil d’État a déjà jugé qu’il pouvait être ignoré en matière de gestion de la pandémie. Le texte n’avait plus besoin que d’un arrêté d’application pour être mis en oeuvre : validé en conseil des ministres hier, il a été publié au Journal officiel ce jeudi.

Une des obligations les plus larges au monde

Un arrêté qui n’a pour objet que de préciser les personnes soumises à l’obligation de présenter un schéma complet de vaccination contre le Covid. Une liste dans laquelle les professions de santé avaient été incluses de longue date, sur le modèle de la loi nationale votée fin juillet à Paris et dont les mesures, validées par le Conseil constitutionnel, doivent entrer en application progressivement d’ici le 15 octobre. Jacques Raynal avait bien évoqué d’autres professions « exposées au public », et Édouard Fritch avait parlé du secteur des transports, de l’éducation et des carnets rouges, alors que le projet de loi avait déjà été validé en Conseil des ministres. Mais le texte a encore été élargi par un amendement en séance : une large part des travailleurs en contact avec le public est concernée, dans l’administration (agents d’accueil, de guichet, de sécurité, d’entretien) , le commerce (caissiers, vendeurs, livreurs à domicile…), l’hôtellerie (accueil, guides, serveurs, prestataires…) en passant par la restauration (caissier, serveurs).

L’obligation vaccinale polynésienne est au final beaucoup plus large que l’obligation nationale. Hors de France, quelques pays ont avancé sur l’obligation vaccinale des soignants et des maisons de retraite (Italie, Royaume-Uni…), l’administration (Fidji, Hongrie…), mais d’autres projets sont à l’étude avec l’approche des saisons froides, plus propices au développement du Covid. L’Italie débat même d’une obligation vaccinale pour tous, qui n’est aujourd’hui mise en place qu’en Asie centrale (Tadjikistan, Turkménistan) et au Vatican, où un peu plus de 800 personnes sont concernées.

Premières amendes fin novembre ?

Le Pays n’a pour l’instant pas fourni d’estimation du nombre de personnes soumises à cette obligation. Ni du taux de vaccination dans les secteurs concernés. Si les chiffres sont hauts dans le secteur de la santé (près de 70% de vaccination au CHPF, et bien davantage parmi les seules professions médicales), peu de données récentes ont été publiées. Or plus d’un tiers des primo-vaccination contre le Covid ont eu lieu depuis le 1er août au fenua. Aujourd’hui, environ 100 000 Polynésiens sont pleinement vaccinées, 31 000 sont en attente d’une seconde dose, et 100 000 autres (soit environ 43% des plus de 12 ans) doivent encore être convaincus. Parmi eux, ceux qui sont concernés par la loi sur l’obligation vaccinale ont deux mois pour présenter un schéma vaccinal complet, à moins de pouvoir justifier d’une contre-indication médicale à la vaccination. Faute de quoi, après constatation par les médecins de l’Arass ou de la Direction de la Santé « dans le respect du secret médical », et après un délai de 30 jours après la notification, pourront se voir condamner à une amende de 175 000 francs. Les carnets rouges concernés risquent quant à eux, suivant la même procédure, une majoration de 20% de leur prise en charge médicale. En revanche, il n’est pas question dans le texte de suspension sans rémunération pour le personnel des structures publiques, comme c’est le cas au niveau national.

Plusieurs collectifs, dont des groupes s’opposant plus largement à la vaccination et à la stratégie Covid, et organismes, comme les syndicats d’enseignants, ont déjà prévus d’attaquer cette loi ou son arrêté.