Tahiti Pearl Regatta : Didier Arnould tient tête à Armel Tripon

Du vent, une mer bien formée et du soleil : les voiliers de la Tahiti Pearl Regatta ne pouvaient pas rêver mieux comme conditions pour démarrer la 16e édition.

Partis de Raiatea jeudi matin après une première étape en lagon, la flotte a mis le cap vers Huahine, où elle devait passer la nuit avant de repartir vers Taha’a ce vendredi. Après deux courses, Team SCEAP (Multicoques, Didier Arnould) Pepe Favouille (Division 1, Jean-Philippe Dubois), Windfall (Division 2, Roland Marti), Terematai (Pirogues à voiles, Vatea Quesnot) et Sea Sheperd (Cruising) ont pris la tête du classement général de leurs divisions respectives.

Rendez-vous après la course sur la plage de Fare pour une soirée polynésienne, avec ma’a tahiti et danses traditionnelles. Ce vendredi, deux nouvelles étapes attendent les participants : une banane devant la passe Fiti’i, suivie d’une course hauturière entre Huahine et Taha’a.

D’après communiqué