Tech4Islands Awards : Bioceanor et LeadBees, grands gagnants

Bioceanor et LeadBees, un projet polynésien, ont décroché respectivement le Grand Prix Tech4Islands Awards 2019 et le Prix Spécial Outre-mer 2019 by Tech4Islands Awards.

Le grand concours international Tech4Islands Awards, première mondiale lancée par le Digital Festival Tahiti, a pour but de faire émerger des solutions technologiques innovantes pour le développement harmonieux, éco-responsable et durable de nos économies insulaires.

Le jury final du grand concours international Tech4Islands Awards s’est réuni ce lundi et a déclaré Bioceanor et LeadBees vainqueurs de cette première édition.

Bioceanor, Grand Prix Tech4Islands Awards

Bioceanor dans la catégorie « Économie Bleue », a remporté le Grand Prix Tech4Islands Awards 2019 et un million Fcfp, avec sa solution de station météo sous-marine connectée. Celle-ci est capable de mesurer en temps réel et par prédiction la pollution de l’eau. Elle regroupe toutes les dernières innovations technologies de l’IoT, du BigData en passant par le Machine Learning. Mieux surveiller les zones protégées (barrière de corail, récifs, lagons…), améliorer les productions aquacoles (crevetticulture, perliculture, pisciculture), surveillance des effluents (rivières, ports…) et surveillance des zones de baignade, telles en sont les applications possibles. Les informations sont remontées sur un cloud et affichées en temps réel sur un portail web et/ou une application smartphone.

LeadBees Technologies, Prix Spécial Outre-Mer

C’est un Polynésien, Kevin Besson, qui est distingué par le jury. LeadBees Technologies, qui concourait dans la catégorie Économie circulaire, reçoit le Prix Spécial Outre-Mer, ainsi que d’une somme de 600 000 Fcfp, pour sa solution de gestion connectée des ruches. Des capteurs installés dans la ruche, au contact direct de la colonie, permettent aux apiculteurs de surveiller les ruches à distance sans déranger les abeilles : état de santé et activité de la colonie, état de la production, météo. Ils donnent également aux exploitants des outils de gestion indispensables à la bonne conduite des colonies : alertes, fiches de visites, suivi des traitements vétérinaires, géolocalisation, gestion d’inventaire ou fiches pratiques.

Les lauréats recevront leur trophée au Digital Festival Tahiti – Tech4Islands, le grand rendez-vous mondial des « Smart Islands » qui se tient du 16 au 19 octobre 2019 à Tahiti, à la Présidence de la Polynésie française.