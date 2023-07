Afareaitu va accueillir à la fin du mois l’édition pilote de « Génér’Action », un évènement itinérant qui doit aider à endiguer la délinquance chez les jeunes. Au programme : une journée d’ateliers, de sports traditionnels et de sensibilisation, mais aussi une soirée de Mix Martial Arts rassemblant 70 combattants de l’île sœur.

L’invitation au complexe sportif d’Afareaitu a été adressée à « toute la population de Moorea » pour le 29 juillet. C’est à cette date que le Pays, en partenariat avec l’État, des acteurs privés et des fédérations sportives lancera la session pilote de « Génér’action », un « plan d’action ministériel pensé pour atténuer le phénomène de violence qui a pris de l’ampleur dans nos îles ». L’édition de « Moz » permettra aux participants de pratiquer une vingtaine d’activités sportives traditionnelles, avec la fédération de Tu’aro Moahi, ou moins traditionnelles, comme le Zumba fitness, avant de se mêler à des ateliers interactifs toute la journée.

Médiation, insertion, environnement, logement, tourisme… Il s’agit de faire de la « prévention », de la « sensibilisation », de « proposer aux jeunes de Moorea et à leur famille un cadre d’expression de leurs attentes et de leurs besoins »… Une « journée conviviale » qui fera place à une soirée de MMA de 16h30 à 21h30. Près de 70 jeunes athlètes « présélectionnés et issus des quartiers prioritaires de l’île » ont été réunis pour assurer le show et le combat. Le gouvernement l’assure : l’initiative, qui doit se répéter d’île en île, permettra d’éloigner les jeunes de la délinquance et la violence.

Programme Prévisionnel Génér’Action