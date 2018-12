Un cinéma à Taravao en mars 2019

La presqu’île de Tahiti va se doter d’une salle de cinéma, « Majestic Iti ». D’une capacité d’une centaine de place, elle sera située dans le centre commercial qui abrite l’Hyper U. Dès le mois de mars, les cinéphiles de Tahiti iti n’auront plus à descendre sur la capitale pour visionner les dernières nouveautés.

Selon nos confrères de La Dépêche de Tahiti, la presqu’île de Tahiti va se doter d’une salle de cinéma. « Majestic Iti » possèdera une capacité d’une centaine de places et sera située dans le centre commercial qui abrite l’Hyper U de Taravao. L’ouverture de la salle est prévue pour le mois de mars.

Au niveau de l’équipement, celle-ci n’aura rien à envier à sa grande sœur, le Majestic Mamao. Projecteur 3D, nouveaux sièges, un snack et même la possibilité d’accueillir des représentations théâtrale, tout cela pour un investissement situé entre 25 et 30 millions. Les gérants prévoient 17 séances hebdomadaires, et la possibilité de monter à 34 séance par la suite.