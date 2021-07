Une nouvelle mairie pour Teva i Uta

Après 10 ans dans des locaux provisoires, la mairie de Teva i Uta s’installe enfin dans ses 900m2.

Le haut-commissaire, le président du Pays, celui de l’assemblée et plusieurs ministres, représentants et tavana étaient mercredi à Teva i Uta pour l’inauguration du nouveau bâtiment de la mairie. Dix ans après avoir du déménager de la mairie vétuste et s’installer dans des locaux provisoires près de la salle omnisports, les élus et services municipaux prennent possession de ce bâtiment bioclimatique, dont la reconstruction aura nécessité un investissement de 412 millions de Fcfp, financés par l’Etat, le Pays et l’Agence Française de Développement (AFD). Le dossier avait été initié par l’ancienne tavana, Valentina Cross, puis repris par Tearii Alpha lorsqu’il avait été élu en 2014. Les travaux, initiés en 2019, ont été retardés par la crise sanitaire.

Le vice-président, maire de Teva I Uta, a souhaité que cette nouvelle mairie mette en avant l’histoire, le patrimoine et la culture de la commune. Dans son allocution, Tearii Te Moana Alpha a d’ailleurs rappelé l’histoire de ce qui fut le berceau des Teva. Le bassin d’eau situé au centre de la mairie représente le slogan de la commune « Terre des sources », slogan élaboré par les élèves de l’établissement scolaire Nuutafaratea de Mataiea. Ce terme évoque les différents points d’eau de la commune tels que le lac Vaihiria, la source Vaima, le jardin d’eau de Vaipahi et les différentes rivières de la commune. La statue positionnée au centre de ce bassin, représentant une anguille et un hameçon, évoque pour sa part les légendes de la commune, à savoir la légende de Hina et la légende de Maui.

Les symboles sculptés sur l’ensemble du mobilier de la mairie ont été réalisés par le Centre des métiers d’Art de la Polynésie française. Des matériaux en provenance de Moorea, Tahaa et de Papeari, tel que le bois d’acajou, ont été utilisés pour la construction de l’édifice.

Le bâtiment regroupe les différents services de la municipalité. Au total, 900m2 sont dédiés au fonctionnement de la municipalité, du bureau du maire et des élus, avec également une salle des mariages qui sera inaugurée prochainement.

Avec communiqué