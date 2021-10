YouTube durcit sa lutte contre la désinformation sur les vaccins

La plateforme de publication de vidéos supprimait déjà régulièrement les vidéos comportant de fausses informations contre les vaccins. YouTube annonce dans un communiqué qu’elle entend désormais durcir les règles concernant les contenus mensongers sur le vaccin contre le Covid-19, mais aussi d’autres maladies.

Les antivax ne sont plus les bienvenus sur YouTube. Qu’ils s’attaquent aux remèdes contre le Covid-19, la rougeole ou l’hépatite B, la plateforme supprimait déjà leurs vidéos comportant des fausses informations sur les vaccins. Plus de 130 000 suppressions de contenus ont eu lieu l’année dernière, selon les chiffres de la plateforme de publication de vidéos. Mais YouTube veut aller plus loin et va désormais durcir ses règles, comme elle l’a détaillé dans un communiqué.

La menace de Moscou en représailles

Seront donc désormais supprimés tous les contenus qui « prétendent faussement que les vaccins approuvés sont dangereux et provoquent des effets chroniques sur la santé », mais aussi ceux « qui affirment que les vaccins ne réduisent pas la transmission des maladies ou le fait de contracter des maladies », ou encore les contenus « qui contiennent des informations erronées sur les substances contenues dans les vaccins ».

Une décision qui arrive bien tard. “Développer une politique solide prend du temps, a déclaré Matt Halprin, l’un des vice-présidents de YouTube, tout comme se préparer à sa mise en œuvre dans plusieurs langues, et nous voulions mettre des règles complètes, applicables de façon cohérente, et à la hauteur du challenge. »

La plateforme vient d’ailleurs de suspendre les comptes de ainsi plusieurs personnalités américaines comme Joseph Mercola et Robert F. Kennedy Jr, et celui de la chaîne russe Russia Today en Allemagne pour avoir diffusé de fausses informations sur le Covid-19. En représailles, Moscou menace désormais de bloquer YouTube dans son pays, l’accusant de censure.

YouTube va également réguler les vidéos considérées comme « borderline », qui font la promotion du scepticisme sur la vaccination, en les retirant des résultats du moteur de recherche qui montrera en premier les vidéos d’organisations et de professionnels vérifiés.

Avec Europe1