Au Tavini, plus question de démissions mais d’une pétition

Plus question aujourd’hui de faire démissionner les élus Tavini de l’assemblée, c’est la décision qui a été prise samedi en fin d’après midi. Le parti bleu ciel fera par contre circuler une pétition au fenua, dans le Pacifique et dans « le monde entier » concernant la plainte pour « crimes contre l’humanité » déposée en octobre dernier. Cette pétition fera aussi état de la plainte déposée à Genève par l’église évangélique Ma’ohi, ces dernières semaines.

Le Tavini a organisé ce samedi une réunion à la permanence du parti à Faa’a. Plus d’une centaine de personnes émanant du comité directeur et des comités de communes étaient présentes. Parmi les sujets à l’ordre du jour, les gardes à vue de Heinui Le Caill, Vito Maamaatuaiahutapu et du président du parti Oscar Temaru jeudi dernier.

Lire aussi : Douze heures de garde à vue pour Oscar Temaru

Mais aussi la question de la démission des trois élus de la troisième circonscription restée au stade embryonnaire. Il n’en est aujourd’hui plus question. « Nous ne maîtrisons pas les règles du jeu, les décisions appartiennent à l’Etat », a affirmé Oscar Temaru.

Enfin, dernier point abordé, une pétition ayant trait à la plainte pour « crimes contre l’humanité » devant la cour pénale internationale de La Haye à l’encontre de tous les Présidents de la République française depuis le début des essais nucléaires en Polynésie française, annoncée en octobre dernier. Oscar Temaru explique avoir attendu la plainte déposée cette fois-ci par le président de l’’église évangélique protestante Maohi, Taarii Maraea, ces derniers jours à Genève, pour faire circuler cette pétition.

Le président du parti bleu ciel affirme que cette pétition va circuler non seulement dans tous les archipels du fenua, dans tout le Pacifique mais aussi « dans tout le monde entier ».