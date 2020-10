Décès de Didier Lamoot, figure du tourisme polynésien

Le directeur régional du groupe Accor, à la tête des hôtels Sofitel de Polynésie, a été emporté par un cancer à l’âge de 65 ans. « La grande famille du tourisme polynésien perd un très grand professionnel », a réagi la ministre Nicole Bouteau.

Didier Lamoot, hospitalisé depuis quelques mois en métropole, est décédé ce samedi, a annoncé le gouvernement dans un message de condoléance auquel se sont associés plusieurs responsables du tourisme polynésien. Dirigeant d’établissements hôteliers depuis une trentaine d’années, il avait découvert la Polynésie en 1994 en prenant la tête du Sofitel Heiva de Huahine, rappelle le ministère du tourisme. Il avait plus tard dirigé le Sofitel Moorea Ia Ora, entre 2000 et 2003, accompagnant la rénovation et l’extension de l’établissement. « Depuis 2011, il a successivement géré les Sofitel de Bora Bora, de nouveau celui de Moorea, et également celui de Tahiti ces deux dernières années », rappelle le gouvernement. Il était depuis 6 ans le représentant du groupe Accor Hotels au fenua.

Pour Nicole Bouteau, Didier Lamoot a « marqué de son empreinte, et de son expérience riche et diverse, le développement hôtelier et touristique » du pays. Connu pour son franc-parler mais « partisan d’un dialogue constructif » avec les syndicats ou les autorités, il a fréquemment représenté le secteur touristique polynésien au travers du Medef ou le Conseil des professionnels de l’hôtellerie. C’est d’ailleurs au nom du CPH qu’il siégeait au Conseil économique, social, environnemental et culturel, depuis 2018. « Il était grandement apprécié pour la qualité de ses interventions » écrit le président du Cesec Eugène Sommers dans un message de condoléance.