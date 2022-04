Faa’a nui a tu te tatau : un mini-festival de tatouage à Faa’a

L’association Ariitai Tatau, en partenariat avec la fédération Te Rima ve’ave’a, organise un mini-festival dédié au tatouage du 4 au 10 avril au fare des artisans de Faa’a. Une vingtaine de professionnels seront présents pour des démonstrations et des concours du plus beau tatouage.

L’association Ariitai Tatau, en partenariat avec la fédération Te Rima ve’ave’a, organise « Faa’a nui a tu te tatau » du 4 au 10 avril. Ce mini-festival va rassembler une vingtaine de professionnels pour des démonstrations et des concours du plus beau tatouage. De nombreux jeunes artistes seront présents car les organisateurs souhaitent faire connaitre les talents émergents et les aider à se lancer. Le public pourra découvrir leur travail, admirer différents styles de tatouage et bien sûr se faire tatouer. Trois concours du plus beau tatouage sont également organisés : Polynesia moderne le vendredi 8, patutiki le samedi 9 et tatouage libre le dimanche 10. « Un festival pour tous les curieux et les fans de tatouage, il y en aura pour tous les goûts », promet la mairie de Faa’a.