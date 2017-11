Frédéric Feijs nommé directeur de HNA en Polynésie

Le Belge Frédéric Feijs est le nouveau directeur du Hilton de Moorea, désormais propriété du groupe chinois HNA. Mais surtout, le professionnel de l’hôtellerie, passé par de nombreux établissements hôteliers en Afrique et en Asie, est le nouveau directeur régional du groupe HNA en Polynésie.

Le Hilton de Moorea vient d’annoncer la nomination de Frédéric Feijs au poste de directeur général de l’établissement hôtelier de l’île soeur. Mais surtout, le Belge qui compte 19 ans d’expérience dans l’hôtellerie, sera le nouveau directeur régional du groupe HNA en Polynésie. Le groupe HNA qui possède aujourd’hui le Hilton de Moorea et le Saint-Régis de Bora Bora.

A 39 ans, Frédéric Feijs est diplômé de la « Hotel Management School of Brussels » et parle couramment le français, l’anglais et le néerlandais. Passé par l’Europe, l’Asie et l’Afrique, il a commencé sa carrière au sein du groupe Carlson Rezidor Hotel dans son pays d’origine. Frédéric Feijs a déjà dirigé des établissements aux Seychelles, au Kazakhstan, en Egypte, au Mali, en Tunisie, et plus récemment la Côte d’Ivoire en tant que Directeur Général du Radisson Blu Hotel Abidjan.