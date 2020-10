Ils oublient un sachet d’ice au restaurant

Ils avaient oublié, en février dernier, un porte-monnaie contenant un sachet d’ice dans un restaurant de Moorea. Mercredi, ils ont eu la surprise de voir débarquer chez eux les gendarmes. Près de 40 grammes ont été trouvés à leur domicile.

En début d’année à Moorea un couple entre trentaine et quarantaine était attablé dans un restaurant de l’île sœur. Ils dinent et s’en vont. Au moment de débarrasser la table la serveuse se rend compte que les dineurs avaient oublié un porte-monnaie. Elle l’ouvre et trouve dedans un sachet d’ice de quelques grammes. Elle l’apporte à la gendarmerie. Une enquête est alors ouverte, mais celle-ci est rapidement interrompue à cause des premières mesures de confinement.

Si le couple a pu s’inquiéter, les premiers temps, de ce malencontreux oubli, le temps passant, cet incident a dû être rangé dans la colonne des pertes. Mais c’était sans compter la justice, dont la ligne temporelle n’est pas la même que celle du commun des mortels, et sans compter les gendarmes, qui ne lâchent rien.

Et donc mercredi, le couple a eu la mauvaise surprise de voir débarquer à leur domicile les forces de l’ordre. Ceux-ci, après perquisition, ont mis la main sur près de 40 grammes de méthamphétamine, mais aussi quelques ingrédients et le mode d’emploi pour en produire. Déférés ce vendredi devant le juge d’instruction, le couple devrait être jugé en comparution immédiate le 10 décembre. Pour l’heure ils sont maintenus en détention provisoire.