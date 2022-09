La CCISM et le service de l’emploi organisent un job dating pour des contrats d’apprentissage

Le Service de l’emploi accueillait ce mercredi, pour la deuxième fois, un job dating dédié au dispositif d’apprentissage. Celui-ci est organisé en collaboration avec la CCISM qui propose une formation au métier de « vendeur conseiller et commercial » d’une durée d’un an. Les candidats doivent trouver lors du job dating l’entreprise qui les accueillera pendant la formation pour la mettre en pratique. Une douzaine de personnes ont postulé auprès de six entreprises différentes.

C’est un format qui a du succès au fenua, les « job dating » se multiplient et 12 ont déjà eu lieu au service de l’emploi cette année. Mais c’est pour que se concrétisent des contrats d’apprentissage que la CCISM et le service de l’emploi ont organisé celui de ce mercredi 14 septembre. « Ce dispositif d’apprentissage s’adresse à des personnes de moins de 29 ans qui souhaitent se former au métier de vendeur et conseiller commercial » explique la directrice du service de l’emploi. « Ils vont suivre une formation dispensée par la CCISM et ils seront accueillis par une entreprise qui va leur signer un contrat à durée déterminée pendant toute la durée de la formation » détaille Vanessa Tiaipoi. Le service de l’emploi invite les entreprises et aussi les communes à lui communiquer leurs besoins pour profiter de ce genre d’événements organisés « à la carte » et parfois délocalisés. Ce mercredi 18 candidats rencontrent 6 entreprises différentes pour éventuellement conclure un contrat.

Les entreprises aidées pour « faciliter l’emploi salarié »

À l’issue du contrat d’apprentissage, il est fort probable que l’entreprise qui investit du temps pour former l’apprenti veuille lui proposer un emploi « mais il n’y a pas d’obligation » précise la Vanessa Tiaipoi, « tout dépend de ce qui se passe pendant l’apprentissage ». Du côté des entreprises qui s’engagent « à dégager de la trésorerie » avec le paiement des charges patronales, le directeur du pôle entreprise de la CCISM attire l’attention sur les aides à l’emploi existantes. « On parle de l’ACT Pro, – aide au contrat de travail professionnel – beaucoup connaissent les CAE et CVD, qui concernent des stagiaires, mais là on parle vraiment de contrats à durée indéterminée pour faciliter l’accès à l’emploi ». Dans le cadre de ce dispositif, l’entreprise reçoit une subvention qui doit lui permettre de financer les charges patronales.