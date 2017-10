La famille du surf inaugure sa maison à Papenoo

Ce week-end la fédération tahitienne de surf prenait possession de locaux fambants neufs à l’embouchure de la Papenoo. Une maison du surf qui s’inscrit dans la volonté de développer la pratique des sports de glisse dans de bonnes conditions de sécurité

La Fédération tahitienne de surf a inauguré samedi matin, en présence du Président du pays le stand des juges de surf, à l’embouchure de la Papenoo.

Cette opération, portée par l’IJSPF (Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française), a consisté à reconstruire le stand des juges en privilégiant l’emploi de matériaux tel que le bois.

Ce bâtiment d’une surface d’un peu plus de 100 m2 et construite sur 2 niveaux, n’est pas prévu pour recevoir du public et n’accueillera que les juges à l’occasion de manifestations sportives ainsi que les différents membres de fédérations de surf et compétiteurs.

Le rez-de-chaussée permettra de loger le bureau fédéral, et disposera de locaux de logistique et de rangement, et d’une salle d’attente et de repli pour les compétiteurs. L’étage bénéficie de percées entièrement vitrées donnant sur le plan d’eau et permettra aux juges d’officier dans les meilleurs conditions.