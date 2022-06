La « Tatauraa Pererure », un challenge pour préparer les surfeurs à Teahupoo 2024

La Fédération tahitienne et la Fédération française de surf ont annoncé officiellement le lancement de la toute première édition du « Tatauraa Pererure Horue i Teahupoo ». Ce challenge commun aux deux entités rentre en adéquation avec la feuille de route vers Paris 2024, que brandit depuis plusieurs mois la Fédération française. Elle se déroulera du 8 au 12 juin sur le spot de Teahupoo et fera se mesurer une douzaine de surfeurs du Collectif France à une quinzaine de surfeurs locaux.

Du 8 au 12 juin le spot de surf mythique du PK0 va être le théâtre de la 1ère édition du challenge baptisé « Tatauraa Pererure Horue i Teahupoo ». Cette rencontre amicale et sportive de haut niveau, va rassembler la crème des Surfeurs français et une quinzaine surfeurs locaux. Le but de l’événement : proposer aux surfeurs hexagonaux un entraînement grandeur nature sur la vague qu’il faudra réussir à dompter en 2024.

En déplacement au fenua du 4 au 14 juin pour un stage de préparation en immersion totale, les surfeurs du collectif France vont profiter de leur séjour pour prendre leurs repères et gagner en expérience. Parmi eux, des pointures du surf français comme Maxime Huscenot, Joan Dury, Justin Bercer ou encore Tim Bisso, mais aussi quelques surfeurs locaux tel que Kauli Vaast ou Mihimana Braye qui ont réussi à se faufiler dans cette sélection. Chez les femmes, il y aura là encore du beau monde, avec la présence de Pauline Ado, Maud Le Car, Justine Dupont ou encore la championne locale, Vahine Fierro.

Outre le fait qu’il s’agisse d’un challenge particulier, puisqu’il n’est pas véritablement question de compétition, son concept de notation à l’ancienne l’est tout autant. Contrairement à ce qui se fait depuis plusieurs années, les officiels et les juges de la compétition se positionneront sur des bateaux plutôt que sur les échafaudages placés habituellement sur le récif. La délégation française arrive aujourd’hui pour démarrer son stage dès demain.

Vaitiare Pereyre Gobrait