Le phénomène Møme revient « surprendre » le fenua

Après deux concerts à guichet fermé l’année dernière, le phénomène musical Møme revient vendredi soir pour un concert inédit dans la rue Jeanne d’Arc face à l’Hélios. Séduit lors de sa première venue, le musicien espère cette fois-ci surprendre le public avec son show « Panorama ».

Møme est la révélation électro-chillwave de l’année. Son tube « Aloha » a fait danser toute la planète et a été sacré triple disque de diamant. Et la Polynésie n’est pas passé à côté de ce phénomène. L’année dernière, Jérémy, de son vrai nom, avait déjà offert deux concerts au public polynésien. Et la rencontre a très bien fonctionné, puisque Møme en garde un « énorme souvenir ».

Totalement sous le charme de la Polynésie, Møme a même trouvé l’inspiration dans nos îles. Une inspiration qui pourrait bientôt se concrétiser par des tubes dédiés au fenua.

Møme n’a donc pas hésité une seule seconde pour revenir faire vibrer les Polynésiens. En décembre dernier, il a présenté son premier live show « Panorama » avant une tournée dans les plus grandes salles comme l’Olympia et La Cigale. Mais l’artiste s’amuse presque plus dans des salles « à taille humaine » comme sur le fenua. Møme est d’autant plus à l’aise qu’il connait déjà l’énergie du public local.

Et si la scène ne permet évidemment pas la même installation qu’à l’Olympia, le show n’en sera pas moins impressionnant. Venu seul la première fois, Møme est accompagné cette fois-ci de 200 kg de matériel. Vendredi soir, la rue Jeanne d’Arc face à l’Hélios sera fermée pour être transformée en salle à ciel ouvert. De quoi proposer un show à la hauteur des espérances et même surprenant.

Entre Møme et la Polynésie, c’est donc le début d’une histoire d’amour. L’artiste prévoit un tour du monde pour 2018 et la Polynésie est évidemment sur la liste.

Pratique :

Les billets sont en prévente à 2 000 Fcfp à la boutique Expresso et en VIP à 6 500 Fcfp dans les boutiques Millesime.

Des billets seront également en vente le soir même au tarif de 3 000 Fcfp.