Le remboursement des billets French bee commencera « début juin », assure son directeur

Le PDG de French bee, Marc Rochet, a confirmé, lors d’une interview à Réunion La 1ere, que l’entreprise commencerait à rembourser les passagers qui en font la demande « début juin ». La compagnie low-cost, qui a présenté un programme de vols vers la Réunion à partir du 12 juin, reste en revanche évasive sur la date de reprise de la desserte de la Polynésie.

« Nous allons commencer dès la semaine prochaine le processus de remboursement pour les passagers qui souhaitent se faire rembourser les billets qu’ils ont achetés ». C’est l’annonce faite par Marc Rochet au journal télévisé de Réunion La 1ere, ce mercredi. Le PDG de French bee répondait aux nombreuses critiques adressées à la compagnie low-cost depuis le début de la crise sanitaire. Et notamment sur la politique de compensation de clients ayant vu leur vol annulé. Beaucoup n’ont pour l’instant eu le choix qu’entre un avoir et une modification de date. Alors qu’une vingtaine de compagnies – French bee, Air France, Air Austral, RyanAir… – ont été assignées en justice par l’association de protection des consommateurs UFC Que-Choisir, la filiale du groupe Dubreuil a donc fait évoluer sa politique. French bee proposera de nouveau à ses clients de décaler leur vol « sans aucun frais » dans les 12 prochains mois, à défaut de quoi la possibilité de remboursement sera ouverte.

Pourquoi tant d’attente – et de silence, auprès de beaucoup de passagers – avant cette annonce ? La compagnie était jusqu’à présent « dans l’inconnu », insiste Marc Rochet. « Orly a fermé le 31 mars, et nous sommes au bout du deuxième mois de confinement absolu de nos appareils à l’exception des vols cargo, explique le PDG. Nos personnels étaient également en chômage partiel donc on n’a pas eu tous les moyens nécessaires pour gérer cette situation ».

Aucune date de reprise en Polynésie, mais une volonté de « maintenir le lien »

Le calendrier semble désormais s’éclaircir pour French bee, qui prévoit une reprise de ses vols vers la Réunion dès le 12 juin, depuis Charles-de-Gaulle, puis depuis Orly à partir du 26 juin. Sa compagnie sœur, Air Caraïbes, rouvrira dans le même temps ses vols long-courriers vers la Guyane, la Guadeloupe ou la Martinique. Pas un mot, en revanche, sur la Polynésie. French Bee a seulement précisé, au vu de la fermeture actuelle du ciel polynésien, que tous ses Paris – San Francisco – Tahiti étaient annulés jusqu’au 1er juillet, date de reprise des vols annoncée par ATN. La compagnie low-cost suivra-t-elle ? « De toute évidence, dès que possible, nous redémarrerons un vol sur la Polynésie française », assurait le 13 mai la directrice générale de French bee, Muriel Assouline, dans une interview à Outremers360. « C’est important pour nous d’être présents sur la Polynésie et maintenir ce lien », ajoutait la responsable, qui sous-entendait toutefois que les règles de quatorzaine en vigueur au fenua – sans perspective de levée pour l’instant -ne jouaient pas en faveur de la reprise des vols. « Pour opérer des vols avec des passagers, il faudra aussi que les conditions soient viables économiquement » pointait la directrice générale.