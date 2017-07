Le suspect du meurtre de Paea déféré samedi

Le quadragénaire arrêté jeudi matin à Paea pour avoir tué sa concubine de deux coups de couteau, a été entendu pendant deux jours par les gendarmes de la Brigade de recherches. Il doit être déféré samedi matin et présenté à un juge d’instruction en vue d’une mise en examen pour « meurtre par conjoint ».

Au lendemain du terrible fait divers qui a frappé la commune de Paea jeudi matin, le quadragénaire qui a tué sa compagne de deux coups de couteau suite à une dispute conjugale était toujours en garde à vue « sous surveillance hospitalière » vendredi soir. Entendu pendant ces deux jours par les gendarmes de la Brigade de recherches de la compagnie des îles du Vent, le suspect doit être déféré samedi matin au parquet de Papeete. Une information judiciaire pour « meurtre par conjoint » doit être ouverte dans la foulée, avant la présentation du mis en cause à un juge d’instruction pour mise en examen, et au juge des libertés et de la détention en vue d’un placement en détention provisoire pour le durée de l’instruction.