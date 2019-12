Miss France 2020, c’est demain !

Mais qui va donc succéder à Vaimalama Chaves, Miss France 2019 ? Réponse samedi matin à 10h05 en direct sur TNTV. La Polynésie croise déjà les doigts pour conserver la couronne.

Il y a encore quelques semaines, les 30 candidates à l’élection de Miss France 2020 découvraient la beauté des îles polynésiennes. Demain samedi, elles monteront sur la scène du Dôme de Marseille pour la grande soirée d’élection. Une 90e élection présentée comme toujours par l’indéboulonnable Jean-Pierre Foucault, qui débutera à 21h05 heure de Marseille, soit 10h05 pour le fenua sur TNTV. Cette année, les candidates à la succession de Vaimalama Chaves, Miss France 2019, devront séduire le public et le jury en défilant lors de plusieurs tableaux inspirés du thème « Le tour du monde des Miss », tout un programme… Tenues régionales, maillot de bain et robes de princesse feront bien évidemment parties de la soirée.

La parité sera quasiment respectée au sein du jury présidé par la capitaine de l’équipe de France féminine de football, Amandine Henry. À ses côtés pour départager les miss régionales, l’une de nos anciennes Miss Tahiti et Miss France, Mareva Galanter, la comédienne Laëtitia Milot, le célèbre pâtissier Christophe Michalak, les chanteurs Slimane et Vitaa, et l’animateur Denis Brogniart. Enfin, l’invité d’honneur cette année est Robbie Williams, qui vient de sortir un album de chansons de Noël.

Et puis il s’agit avant tout d’une compétition, à laquelle le public peut participer en votant. Si le TOP 15 des miss a déjà été établis cette semaine après une série d’entretien. Le vote du public du public intervient pour définir le TOP 5, les appels et sms comptent alors pour 50% de la note, ajoutés aux 50% du jury. En revanche, la décision du podium final revient à 100% aux spectateurs.

Sur le fenua, il sera possible de soutenir Matahari Bousquet par téléphone au 36 80 et par sms au 72 500. Un numéro lui sera attribué lors de l’émission qu’il faudra indiquer dans le sms.

Espérons que Vaimalama Chaves pourra déposer la sublime couronne Rouge Rubis sur la tête de notre Miss Tahiti, Matahari Bousquet.