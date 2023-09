Crises de rires à Taravao avec ‘O Morito ta’u vahine

Pari gagné samedi soir à Taravao pour la troupe de comédiens de Raffy Shart. Jouée pour la première fois à la Presqu’île, la sixième représentation de la pièce ‘O Morito ta’u vahine présentée par SA Productions a provoqué deux heures d’éclats de rire quasi-ininterrompus dans le public.

Un peu moins d’un an après leur dernière représentation, les comédiens de ‘O Morito ta’u vahine emmenés par le metteur en scène Raffy Shart ont repris du service pour une toute première représentation de leur pièce samedi soir devant le public de la Presqu’île à la salle Moeata de Taravao. Deux nouvelles comédiennes, Emma Hiou You et Heiiti Chanson, rejoignaient pour la toute première fois la troupe des sept artistes locaux constituée également de Christopher Prenat, Tamatoa Kautai, Tepa Teuru, Rocky Gobrait et Merehau Cugnet. À l’arrivée, deux heures d’une énergie folle, d’enchainements de scènes cocasses et de quiproquos en cascade pour un effet comique indiscutable sur le public de Tahiti iti. Originaire de la Presqu’île, le « King » Rocky Gobrait a reçu un accueil tout particulier au moment d’interpréter sur scène une chanson composée spécialement pour la pièce.

Pièce de boulevard écrite par Raffy Shart en 1997 et reprise au cinéma depuis, Ma femme s’appelle Maurice est devenue une comédie culte jouée dans plus de 50 pays. Toute l’originalité de cette adaptation polynésienne de Jacquot Tiatia, outre sa mise en scène par l’auteur originel de la pièce, est d’être jouée entièrement en reo tahiti. Une histoire d’adultère à la sauce locale, qui trouve son public à chaque représentation. La soirée de samedi à Taravao l’a encore prouvée.