Une nouvelle manne financière pour les communes touristiques

L’assemblée de Polynésie a voté la modification de la redevance de promotion touristique. Ce changement qui ne coûte rien aux professionnels implique la mise à disposition de 40% de la taxe au profit des communes touristiques qui vont donc bénéficier de moyens financiers supplémentaires.

Bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme concernés par la redevance de promotion touristique (RPT). L’assemblée a voté ce matin en faveur de la modification de cette taxe qui s’applique sur le prix des chambres occupées dans les hôtels et résidences de tourisme. Elle s’élève actuellement à 4% du prix de la nuitée. En octobre dernier, Antonio Perez avait présenté deux projets de loi qui avaient fait bondir les professionnels : ils prévoyaient une multiplication par cinq de la taxe de séjour et la création par les communes de centimes additionnels adossés à cette taxe. Selon Tahiti Infos les professionnels avaient alors soupçonné le maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, d’être derrière ce projet. Des soupçons finalement justifiés puisque qu’Antonio Perez les avait renvoyés vers Gaston Tong Sang pour des explications. Face à ce tollé, c’est le ministre de l’Économie, Yvonnick Raffin, qui avait repris le dossier.

Finalement la nouvelle mouture du texte satisfait les professionnels du tourisme, et permet de partager avec les communes les fruits de l’activité touristique. L’opération a tout de même un prix pour le Pays puisqu’elle entraîne la perte de 40% des recettes fiscales de la RPT. Pour A Here ia Porinetia et Ia Ora te Nunaa, c’est d’abord le « circuit législatif » qui a amené à la proposition de ce texte qui interpelle. Nuihau Laurey et Nicole Bouteau regrettent aussi le manque de concertation sur ce dossier, qui vise à accroître les moyens financiers des communes touristiques. Une fiscalité jugée injuste par l’opposition, puisqu’elle ne profitera qu’aux communes déjà bien ancrées dans le tourisme. Mais le texte a finalement été voté à 35 voix pour, 11 contre et 10 abstentions. Cette redevance qui représente entre 1 et 1,5 milliards de francs se verra donc redistribuée à hauteur de 400 à 600 millions aux communes concernées.