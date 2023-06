Environnement : 280 élèves réunis pour les océans

La Brigade verte a rassemblé sur l’Aremiti ce jeudi matin pas moins de 279 « éco-ambassadeurs ». Des collégiens qui, à l’occasion de la journée mondiale des Océans et le temps d’un aller-retour à Moorea, ont pu échanger avec des bénévoles d’associations environnementales. À eux désormais de prêcher la bonne parole à leur camarades sur la protection de nos lagons, récifs et de tout le milieu marin.

Après un « Clean Up Day » à Faa’a et une campagne de plantation d’arbres en début de semaine, la Brigade verte s’est lancée dans une grande opération de sensibilisation, ce jeudi matin, pour célébrer les Journées mondiales de l’environnement et des océans. Tout de bleu vêtus, la couleur d’un t-shirt créé pour l’évènement, 279 « éco-ambassadeurs » de différents établissements du pays ont ainsi participé à une mini-croisière pédagogique entre Tahiti et Moorea. À bord, de nombreux responsables associatifs ont enchaîné les présentations sur les risques environnementaux qui pèsent sur nos eaux, et les enjeux de la préservation du milieu maritime, du lagon à la haute-mer en passant par les récis. Ils ont surtout détaillé les actions que leurs structures mettent en œuvre pour relever ces défis et les gestes que chaque Polynésien, du plus jeune au plus âgé, peut adopter pour les aider. L’occasion aussi pour la Brigade de « mettre un petit coup de projecteur » sur le travail important des bénévoles environnementaux au fenua. Et pourquoi pas créer des vocations associatives, comme le note le fondateur du collectif Ludovic Bardoux :

Parmi les associations représentées, Mata Tohora, Manu, Tamarii Pointe des Pêcheurs, Mama Natura, Hotuarea Nui, Tipaerui Valley… ou Coral Gardeners, collectif qui multiplie les partenariats à l’international et fait appel au mécénat pour protéger les coraux du fenua. Taiano Teihau, l’un des fondateurs, est lui-même originaire de Moorea. Il insiste sur l’importance de la sensibilisation des jeunes générations : « On peut raconter l’histoire du récif, expliquer pourquoi c’est important pour nous, rassembler autour de ce sujet, montrer qu’il y a un gros problème au niveau du réchauffement climatique et que tout le monde a son empreinte carbone, liste le jeune militant. On peut vraiment leur « pitcher » ces idées, dans leur cerveau, ils sont tous jeunes, ils ont 12 ou 13 ans, c’est vraiment intéressant de pouvoir communiquer là-dessus avec ce genre de public ».

Voilà une transmission des plus importantes, dans un monde où la pression climatique s’ajoute à celle de la pollution – plastique ou autre – pour les espaces maritimes. Les chiffres montrent bien l’urgence de la situation : 800 millions de tonnes de déchets déversés chaque année dans les océans, « un chiffre qui devrait doubler en 2030 si on ne fait rien, c’est l’équivalent d’un camion poubelle qui est vidé dans la mer à chaque minute », rappelle Ludovic Bardoux. « Il est vraiment plus que temps qu’on prenne les bonnes décisions à l’échelon mondial parce que c’est vraiment la survie de notre planète qui est en jeu dans cette histoire. »

Cette semaine écocitoyenne s’achève samedi, avec la projection en plein air du film d’animation Les Mitchells contre les machines, accompagné encore une fois d’un exercice de sensibilisation, à partir de 17 heures dans les jardins de Paofai.