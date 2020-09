Faa’a’pu et ruches pour lutter contre la délinquance

Afin de lutter contre la délinquance, la récidive et de favoriser la réinsertion d’anciens détenus, l’État et le Pays, en collaboration avec l’association Tamarii Nuutania, ont mis en place des programmes de formations apicole et agricole. La formation apicole a débuté le 4 septembre ; la formation agricole, elle, commencera le 21. La terre domaniale Vaitaare à Afaahiti a été affectée à cet usage.

La prévention et la lutte contre les phénomènes de violences, ainsi que la réinsertion sociale des personnes détenues et sortant de détention mobilisent les services de l’État, mais également le ministère de la Famille et des Solidarités, en charge de l’égalité des chances, qui les intègre comme axes prioritaires d’action.

En collaboration avec l’association Tamarii Nuutania, qui oeuvre pour prévenir toute forme de délinquance, les représentants de l’État et des communes, les services du Pays et la fondation FACE, se sont concertés pour la construction et le déploiement d’une action à destination de jeunes en perte de repères et de personnes détenues.

Ainsi, ce seront 35 jeunes en voie de délinquance, et cinq personnes bénéficiant d’un placement extérieur mené par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), qui se verront proposer des programmes de formation apicole et agricole. Pour ce faire, quatre sessions comprenant douze heures de formation par semaine, pendant douze semaines, sont prévues pour l’année 2020. Si la formation apicole est effective depuis le 4 septembre, la formation agricole quant à elle se déroulera du 21 septembre au 18 décembre 2020. À noter aussi la création d’un poste de chargé d’insertion qui permettra un accompagnement individualisé de ces jeunes afin de tenir compte de leurs souhaits et compétences.

Un budget de 8 millions Fcfp a été alloué pour le démarrage de l’activité dès le mois de septembre 2020. La terre domaniale Vaitaare dans la commune d’Afaahiti, a été affectée à la Direction des Solidarités, de la Famille et de l’Egalité, pour la mise à disposition de cette parcelle à l’association Tamarii Nuutania.

