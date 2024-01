Grégory rencontre enfin Réjane, qui avait trouvé son ballon voyageur à Tahiti en…2001

Il avait lancé un ballon depuis le Sud de la France, il y a 23 ans, et il s’était mis à la recherche de la jeune femme qui lui avait écrit après avoir retrouvé le ballon dans son jardin. Son appel a été entendu : Grégory a retrouvé Réjane qui, rentrée en métropole, vit dans la même région que lui.

On vous parlait de Gregory il y a deux semaines. En 2001, alors qu’il avait 12 ans, il avait lancé un ballon portant son nom et son adresse. Un ballon retrouvé à Tahiti par une certaine Réjane, qui lui avait répondu. Trop timide à l’époque pour la contacter à son tour, le garçon devenu grand s’est mis à sa recherche et c’est ainsi qu’il nous avait contactés.

Et on a retrouvé Réjane ! Il s’agit d’une métropolitaine qui était rentrée chez elle après un séjour d’un an à Tahiti. C’est avec sa mère aujourd’hui décédée, qui lui rendait visite au fenua, qu’elle avait retrouvé le ballon. Elle a gardé des amis ici, et l’un d’entre eux lui a appris qu’elle était recherchée.

Elle a donc contacté Grégory, mais ce n’était pas la seule surprise. Ils habitent à 5 kilomètres l’un de l’autre.

Une histoire qui finit bien, et qui vient s’ajouter aux nombreuses histoires de ballons qui font de grands voyages pour faire rêver les enfants. Le record officiel avait été établi entre la Grande-Bretagne et l’Australie.