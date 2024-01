La directrice générale des ressources humaines démissionne

Marine Noguier, à la tête de la Direction générale des ressources humaines (DGRH) du Pays depuis deux ans et demi, a posé sa démission et quittera son poste le 8 février prochain. Motif : le manque d’avancées sur le nouveau schéma directeur qu’elle avait élaboré et qu’elle estime toujours « indispensable » pour rendre le service public attrayant et efficace.

Marine Noguier, formée à la Sorbonne, était rentrée au fenua après plus de six ans dans les prestigieuses maisons Chanel et Chloé. Elle avait alors intégré la Caisse de prévoyance sociale, y passant quatre ans d’abord comme chef de service, puis comme directrice des ressources humaines. En septembre 2021, elle avait été nommée à la tête de la DGRH, en première ligne de la modernisation de l’administration.

Quand elle arrive, elle fait le constat d’une administration en « état critique », où les congés sont gérés sur format papier, et sans réelle politique de gestion des talents et de formation. Elle élabore un schéma directeur stratégique, portant notamment sur les systèmes d’information et les services numériques de la DGRH, avec l’ambition de centraliser et d’unifier les processus de recrutement des services et des établissements publics pour proposer un meilleur service à effectif existant, et constituer un vivier de jeunes talents pour l’avenir. C’est ainsi que la plateforme ‘Aravihi voit le jour en avril dernier.

Mais la jeune femme venue du secteur privé se heurte à l’inertie et la lenteur de l’administration, renforcée par le changement de gouvernance. Attendre, faire et défaire, fait-elle comprendre, lui est difficile, alors qu’elle avait eu soutien et latitude d’action à la CPS. Marine Noguier a donc décidé de quitter ses fonctions le 8 février prochain, sans « faire la guerre » ni « dénoncer » : elle estime avoir « tout donné », et qu’on lui a pris «toute son énergie ». Reste à voir qui la remplacera à ce poste, mais Marine Noguier n’est pas inquiète, certaine qu’il y a « plein de têtes bien faites » à la DGRH.

À noter que sa ministre de tutelle,Vannina Crolas, connait d’autres revers : les démissions récentes de sa directrice et sa cheffe de cabinet.