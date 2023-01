Le Lièvre d’eau fêté à la présidence

Les festivités du Nouvel ans chinois se sont poursuivies dimanche soir à la présidence, qui accueillait plus de 500 personnes pour la danse des lions et un repas.

Édouard Fritch et plusieurs de ses ministres, Yvonnick Raffin, Christelle Lehartel et René Temeharo, en présence du haut-commissaire Éric Spitz et du consul de Chine Tian Lixiao (qui offrait quelques uns des plats), ont accueilli la communauté chinoise à la présidence pour ce rendez-vous traditionnel qui marque aussi le début de l’ouverture au public des jardins décorés et éclairés pour l’occasion. Samedi soir, Si Ni Tong avait organisé au temple Kanti un dîner très apprécié après deux années de festivités réduites au minimum.

L’année du Lièvre d’eau est, dans l’astrologie chinoise, une année de retour à la normale mais qui nécessite « beaucoup de stabilité, de patience et de réflexion », dit Richard Chenoux, président de l’association Kuo Min Tang 2, gardien du temple Kanti et interprète des oracles – une tâche à laquelle il va s’atteler à partir du 6 février.

Le président du Pays a donc souhaité que l’année du Lièvre « soit conforme aux prédictions ». Il a rendu hommage aux dix associations qui composent la fédération Si Ni Tong, et qui ont entre 40 et 105 ans d’existence, avant d’appeler à « laisser derrière nous les rancœurs de 2022 afin d’entrer dans la nouvelle année dans la paix et l’harmonie. »

Le weekend prochain sera lui aussi émaillé de célébrations, avec notamment le défilé des lanternes et la journée culturelle au temple Kanti.