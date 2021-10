Les manifestants contre l’obligation vaccinale moins nombreux ce samedi

« Un peu plus de 400 » selon la police, 800 selon les manifestants : c’est de toute façon un recul par rapport aux précédentes mobilisations contre l’obligation vaccinale. Avec, comme toujours, un discours brouillé par des croyances irrationnelles.

Moins de monde, autant de motivation ? On ne saura pas si c’est la raison, la lassitude ou la fin du confinement du weekend qui est la cause d’une mobilisation en baisse. Les manifestants qui ont répondu ce samedi matin à l’appel des différents collectifs contre la vaccination obligatoire ont de nouveau défilé, et fréquenté les stands montés à Tarahoi : ra’au ma’ohi, conseils juridiques à ceux qui auraient été menacés par leur employeur, recueil de témoignages des effets secondaires du vaccin, pétition contre le maintien de l’état d’urgence sanitaire. De 7 à plus de 77 ans, certains avec masque et beaucoup d’autres sans, les griefs des manifestants dépassent la simple obligation vaccinale et beaucoup sont tout simplement contre le vaccin lui-même.

Star de la matinée, le Dr Jean-Paul Théron qui a tonné contre « une loi encore plus scélérate que la loi nationale » et affirmé sa « conviction que ces lois liberticides vont tomber » – on attend encore les décisions du Conseil d’État sur les nombreux recours qui ont été formés. Le Dr Théron défend le concept d’une immunité naturelle efficace pour les personnes qui ont contracté le Covid, et accuse « d’escroquerie intellectuelle » le ministre de la Santé Jacques Raynal qui s’est montré dubitatif sur ce point : « ce niveau de sottise, c’est à s’arracher les cheveux ». Il affirme qu’il a « des consultants qui sont très mal en point du vaccin, pas de la maladie », et la « certitude qu’on fait courir des dangers mortels aux enfants et aux adolescents » en les vaccinant avec des produits « toujours en phase expérimentale ». Concluant par un argument d’autorité – « Je suis un vrai médecin, je maîtrise le sujet et ce que je vous dis est la stricte vérité » – le taote rebelle a conclu : « continuez à militer et à vous battre, moi je le ferai. »

Si l’argumentation sur l’immunité naturelle ou sur la validité de la loi du Pays qui doit entrer en vigueur le 23 octobre peuvent être audibles, il reste encore des personnes pour qui le vaccin est « satanique », « aimante les corps », « injecte une puce 5G » ou « provoque un génocide » pour « réduire la population mondiale ». Un chow mein de croyances irrationnelles qui, finalement, nuit à la crédibilité du mouvement.