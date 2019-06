Les Tiki Toa raflent tout en coupe des nations de l’Océanie

L’équipe tahitienne de beach soccer a remporté, samedi 22 juin à Pirae, la coupe des nations de l’Océanie, la place pour la coupe du monde au Paraguay en novembre, et les titres de meilleur gardien pour Jonathan Torohia, meilleur buteur pour Patrick Tepa et meilleur joueur pour Heimanu Taiarui.

Rien ne leur a échappé : ni le titre collectif, ni les récompenses individuelles. Les Tiki Toa ont fait honneur à leur statut de favoris de la coupe des nations de l’Océanie. Ils ont remporté la finale de leur tournoi à domicile en battant les îles Salomon (4-3) samedi 22 juin au parc Aorai Tini Hau à Pirae. Une finale accrochée, moins spectaculaire que les matches précédents : grâce à leur intense pressing, les Salomonais ont tenu le score vierge pendant le premier tiers temps, ouvert la marque dans le second, et empêché le jeu aérien et rapide des Tiki Toa qui n’ont fait le break que dans la dernière période.

Cette victoire en finale de la coupe des nations de l’Océanie qualifie les Tiki Toa pour la prochaine coupe du monde de beach soccer, au Paraguay au mois de novembre 2019. Un autre scénario aurait été dramatique pour les Tiki Toa, eux qui ont été finalistes des deux derniers mondiaux de football de plage, en 2015 aux Portugal et en 2017 au Bahamas.

Et si les anciens Naea Bennett et Teva Zaveroni ne sont plus sur le terrain, d’autres cadres sont toujours bien là. Jonathan Torohia a reçu à l’issue de la finale le titre de meilleur gardien du tournoi. Patrick Tepa a été récompensé comme meilleur buteur, et Heimanu Taiarui comme meilleur joueur.

Dans la petite finale de la coupe océanienne des nations, la Nouvelle-Calédonie s’est imposée contre le Vanuatu (8-7), après prolongations samedi en début d’après-midi.