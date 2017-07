O oe to oe rima s’attaque au Méridien Bora Bora

Après une semaine de grève au sein de l’hôtel Conrad de Bora Bora, la confédération syndicale O oe to oe rima a déposé mardi un préavis dans le second hôtel du groupe Wane, le Méridien Bora Bora, pour augmenter la pression sur la direction.

Comme annoncé par Radio 1 la semaine dernière, la confédération syndicale O oe to oe rima a déposé mardi un second préavis de grève au Méridien Bora Bora. Après une semaine de grève au Conrad Bora Bora, la confédération avait annoncé qu’elle augmenterait la pression sur la direction en étendant son mouvement au second hôtel du groupe Wane. C’est chose faite avec un préavis de grève de 13 points assez similaire à celui déposé au Conrad Bora Bora, avec en premier lieu des demandes de « reclassement/revalorisation et avancement de l’ensemble des salariés ». Il prendra effet lundi prochain. A noter que des négociations se sont tenues lundi entre la direction de l’hôtel Conrad et la confédération. Mais aucun accord n’a pour l’heure été trouvé.