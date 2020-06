Oscar Temaru compte bien se rendre à Nouméa pour suivre son référé contre Hervé Leroy

Le maire de Faa’a et ses avocats ont salué la décision du tribunal de Papeete de dépayser l’affaire en Nouvelle-Calédonie et non à Paris. D’après les soutiens du leader du tavini, la procédure en référé va connaitre une « pause », vu l’impossibilité de déplacement actuelle entre Tahiti et Nouméa. Oscar Temaru dit avoir déjà reçu des invitations pour être « accueilli » sur place, « probablement à la fin du mois de juillet ».

Le feuilleton judiciaire qui entoure Oscar Temaru depuis quelques semaines va brièvement s’exporter en Nouvelle-Calédonie. C’est ce qu’a décidé ce matin la juge des référés du tribunal de Papeete. Le 11 juin, le leader indépendantiste avait attaqué le procureur de la République Hervé Leroy, lui reprochant d’avoir, dans un communiqué daté de la veille, fait état de sa condamnation pour prise illégale d’intérêt dans l’affaire Radio Tefana sans préciser qu’il avait fait appel de cette décision. De quoi « piétiner la présomption de l’innocence », affirme son avocat Me Claude Girard, qui s’exprimait ce midi aux côtés de son client depuis la mairie de Faa’a.

La décision de dépaysement « apporte la preuve que la présidente du tribunal est indépendante du parquet, commente l’ancien bâtonnier. Elle n’a pas suivi ses réquisitions et a appliqué la loi en choisissant la juridiction limitrophe ». L’avocat d’Hervé Leroy avait en effet plaidé pour un dépaysement à Paris. Si Claude Girard se félicite de cette décision, il n’a pas non plus obtenu gain de cause : lui s’était opposé au dépaysement, qualifié de « déni de justice atténué » et avait demandé à ce que décision en référé soit prise à Papeete et pas ailleurs. Oscar Temaru ne devrait tout de même pas faire appel : « Bien sûr que ça nous convient mieux que d’aller à Paris« , explique-t-il, évoquant le temps d’acclimatation et les risques sanitaires.

Si la justice n’a donné aucune précision sur le calendrier de la procédure – la date pourrait être fixée « après échanges » avec le tribunal de Papeete – elle pourrait traîner quelques semaines. C’est en tout cas ce qu’envisage le maire de Faa’a, qui compte bien se rendre lui-même à Nouméa pour soutenir sa demande en référé. « Les tribus nous ont contactés et sont prêtes à nous accueillir », précise-t-il évoquant un possible départ « vers la fin juillet ». Me Claude Girard a précisé qu’il allait demander une prise en charge par la justice des frais de déplacement de son client vers Nouméa. Oscar Temaru compte bien profiter du voyage pour renouveler son soutien à la cause indépendantiste Kanak, à quelques semaines d’un référendum d’auto-détermination. Mi-juin, l’Union Calédonienne, parti membre du FLNKS, avait pris la défense du leader du Tavini, rappelant « la longue tradition d’instrumentalisation de la justice contre les leaders autonomistes ou indépendantistes ».

Ce déplacement, et la date de l’audience, dépendront quoi qu’il arrive des décisions calédoniennes en matière de sécurité sanitaire. La Nouvelle-Calédonie n’a pour le moment pas rouvert ses frontières et a annoncé le maintien d’une quarantaine obligatoire de trois semaines pour tous les voyageurs au moins jusqu’à la fin du mois de juillet.

Cette « pause dans la procédure », ne parait pas être un problème dans le camp bleu ciel. « Ce n’est pas l’affaire du siècle », rappelle Claude Girard pour qui le communiqué d’Hervé Leroy est « une boule puante balancée un peu rapidement et qui incommode tout le monde ». Une boule puante qui vaut visiblement cher : par cette demande en référé, Oscar Temaru et son avocat espèrent obtenir un communiqué rectificatif du procureur – de quoi « essayer de rétablir la vérité » dans l’opinion publique – mais aussi des dommages-intérêts de 11,5 millions de francs, soit la somme qui a été prélevée sur le compte de l’élu lors de la saisie pénale. Une saisie réalisée dans le cadre d’une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, et contre laquelle Oscar Temaru a fait appel. La justice doit s’exprimer le 7 juillet sur ce volet de cette affaire à tiroirs.