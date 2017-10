Patrick Naudin nouveau chef de la subdivision des Australes

Le sous-préfet d’Epernay, Patrick Naudin, vient d’être nommé secrétaire général adjoint du haut-commissariat en Polynésie française. Le successeur de Marie Baville assumera également, comme sa prédécesseur, la fonction de chef de la subdivision administrative des Australes.

Sous-préfet d’Epernay dans la Marne, Patrick Naudin vient d’être nommé secrétaire général adjoint du haut-commissariat en Polynésie française. Le successeur de Marie Baville, nommée sous-préfet de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, assumera également les fonctions de chef de la subdivision administrative des Australes.

Ancien élève de l’Institut régional de l’administration (IRA) de Metz, Patrick Naudin est déjà passé à plusieurs reprises par l’outre-mer en tant que chef de cabinet du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon entre 1986 et 1990, puis affecté à la préfecture de Guyane entre 1991 et 1992, et de nouveau comme directeur général des services du conseil régional de Guyane en détachement entre 2005 et 2008.