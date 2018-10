« Plus d’incivilités que l’an dernier contre les baleines »

L’association Mata Tohora multiplie les observations de comportements irrespectueux des observateurs de baleines. Il y a même « plus d’incivilités que l’an dernier », selon Agnès Benet.

Pas de relâche pour les baleines à bosse qui passent l’hiver austral en Polynésie française. Depuis deux semaines, l’association Mata Tohora poste sur sa page Facebook des comptes-rendus d’observations dans lesquelles des baleines sont dérangées, perturbées, voire mises en dangers, par des bateaux. Dernier message en date, ce dimanche 30 septembre : « Dimanche à Tahiti : dans la baie de Matavai, en face l’hôpital du Taone, dans le port de Papeete, à Taapuna à Punaauia, etc., les baleines étaient partout et toujours avec de nombreux bateaux et jets skis. »

Une semaine plus tôt, le 23 septembre était un « dimanche classé noir pour quelques baleines à Tahiti et Moorea », selon Mata Tohora. « Par instinct de protection, la maman a mis à plusieurs reprises son bébé sur sa tête (=mise en sécurité). Pathétique d’entendre à ce moment là « Je m’en fous, je m’approche » alors que le bateau est déjà à moins de 20 mètres (c’est à dire presque une longueur de baleine) ! », racontait l’association sur Facebook.

C’est exactement la scène qu’a encore observé Agnès Benet, de Mata Tohora, ce dimanche.

Agnès Benet, qui passe son temps sur l’eau à observer les comportements des observateurs, juge qu’il y a cette année « plus d’incivilités et de non respect des baleines que l’an dernier ».

Pour rappel, la loi interdit désormais d’approcher les baleines dans les baies et les passes. Et toutes les embarcations doivent rester à au moins 100 mètres des baleines à bosse, qu’elles soient ou non accompagnées d’un baleineau.