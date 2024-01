Présidence de la FTF : Timiona Asen fait appel après le rejet de sa liste

Recalé de la course à la présidence de la Fédération tahitienne de football pour avoir présenté deux non-licenciés sur sa liste, l’entraîneur de l’AS Dragon assure que « le match n’est pas terminé ». Il a fait appel de la décision de la Commission électorale et compte bien se présenter face aux présidents de clubs le 3 février.

Des trois candidats potentiels à la présidence de la FTF, il n’en reste plus qu’un, le sortant Thierry Ariiotima. Rocky Aitamai, candidat de Reynald Temarii, n’a finalement pas déposé sa liste pour préparer un recours au lendemain de l’élection. De son côté, Timiona Asen, entraîneur de l’AS Dragon et salarié du COPF, n’a pu faire valider la sienne, après avoir présenté deux colistiers qui n’étaient pas licenciés. Celui qui se dit victime d’un « système qui m’empêche de me présenter », a décidé de faire appel de cette décision de la commission électorale.

Timiona Asen jure que « le match n’est pas fini » et juge ces deux licences manquantes sans importance. « La liste des 18 candidats ne devrait pas être rejetée dans son intégralité, car seuls deux candidats font l’objet d’une observation de rejet. Les 16 autres candidats figurant sur la liste sont donc éligibles », affirme-t-il. Le candidat qui prône le changement à la fédération cite aussi le règlement, sans faire de lien avec les listes électorales, lequel stipule, que « la fédération est administrée par un conseil fédéral, il comprend 13 à 18 membres ». Ce qui lui permettrait selon lui de présenter une liste de 16 membres. « On est en démocratie, tout le monde peut se présenter », insiste-t-il.

Timiona Asen espère une réponse de la commission de recours dès vendredi. Mais il ne se voit pas aller au tribunal en cas d’échec. En revanche, il confirme des échanges avec Reynald Temarii et la liste de Rocky Aitamai, qui prévoit d’attaquer en justice le processus électoral de la fédération.

Dans son programme, Timiona Asen prévoit, entre autres, de renommer la Fédération tahitienne de football en Fédération polynésienne de football. Sur le terrain, il veut faire des Jeux du Pacifique de 2027, disputés à domicile, l’objectif prioritaire des sélections masculines et féminines, au détriment des autres compétitions internationales. En interne, il souhaite procéder à une réorganisation de la fédération.