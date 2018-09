Qui sera le champion du monde de Ori Tahiti ?

Au moins 250 danseurs du monde entier sont attendus pour le 7e concours ‘Ori Tahiti Nui, les 24 et 25 novembre au Méridien.

Le septième concours international ‘Ori Tahiti Nui aura lieu les samedi 24 et dimanche 25 novembre à l’hôtel Méridien à Punaauia. Ce concours international attire depuis 2012 des danseurs et des danseuses du monde entier : Californie, Japon, Mexique, France, Nouvelle-Calédonie et Tahiti.

« C’est notre petite contribution au tourisme culturel », explique Manouche Lehartel, co-fondatrice de l’association ‘Ori Tahiti Nui avec Tumata Robinson. L’événement, volontairement organisé en même temps que le Hura Tapairu (21 novembre-1er décembre), et des stages de danse au conservatoire, permet d’attirer les amateurs de danse tahitienne du monde entier.

Manouche Lehartel attend au moins 250 participants, toutes catégories confondues, durant ces deux jours de compétitions.

L’une des originalités de ce week-end, c’est le concours d’improvisation en solo. Moena Maiotui, danseuse du groupe Tahiti Ora, sera membre du jury pour ces solos d’improvisation. Elle explique que le niveau est de plus en plus élevé dans ce concours et que les Tahitiens ont un atout : leur spontanéité.

En 2017, l’Américaine Shanna Pineda, du groupe Te Pura o te Rahura de San Francisco, et le Tahitien Fred Teiva, du groupe Tahiti Ora, avaient remporté le championnat du monde. Natalia Louvat (Tahiti Ora) et Tylon Buendia Mariteragi (Tahiti Tamure, Floride) avaient été lauréats du concours solo ‘ari’oi.

Le programme du concours « ‘Ori Tahiti Nui » :

Samedi 24 novembre : solo tama (6-17 ans) de 8h30 à 12h30, groupes mehura, duo et ‘otea de 14h30 à 17h30.

Dimanche 25 novembre : solo ‘ari’oi (+18 ans) de 8h30 à 14h, et soirée de gala de 18h à 22h avec la finale du concours ‘ari’oi et le championnat du monde de ‘ori tahiti.