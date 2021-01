Taiarapu-Est : Anthony Jamet serre encore la vis

Après avoir fermé le parc Tatatua pour éviter nuisances et rassemblements en période de pandémie, le tavana de Taiarapu-Est a condamné le site de l’ancienne salle omnisports de Faaone pour trois mois, blâmant les « têtes dures » qui s’y étaient rassemblées pour fêter le Jour de l’An.

En décembre, à l’annonce de 18 contaminations au covid-19 sur sa commune, Anthony Jamet avait fermé le parc Tatatua et le magasin de Tautira, s’adressant via Facebook à ses administrés dans des termes énergiques. Un nouveau site, lieu de rassemblements en violation du couvre feu et source de nuisances sonores, a été fermé la semaine dernière.

Le 6 janvier, le maire a pris un arrêté pour condamner l’accès au site de l’ancienne salle omnisports de Faaone, fermé pour vétusté il y a plusieurs années. Le lieu avait déjà été forcé, dit le maire, par des « têtes dures » qui en ont fait « sans scrupules un horrible dépotoir », nettoyé par la suite par la commune et des associations. Lors du weekend de la Saint-Sylvestre, « une bande d’une quarantaine de jeunes s’y était rassemblée aux alentours du couvre-feu, sur fond d’alcool et de fortes basses, sans aucun respect pour le voisinage et les muto’i qui se sont déplacés pour les raisonner », écrit le tavana, qui poursuit avec un conseil : « Pourtant, il est si simple de boire raisonnablement chez soi avec de la musique à volume modéré pour ne déranger personne, et sans craindre les contraintes du couvre-feu et les contaminations par contact rapproché lors des rassemblements en particulier interdits. »