Le casting de Mister Tahiti 2021 est lancé

Après une année sans concours, les organisateurs ont annoncé que les prétendant au titre de Mister Tahiti avaient jusqu’au 13 août pour s’inscrire. La soirée d’élection, elle, aura lieu en fin d’année.

« Si tu as entre 18 et 30 ans, que tu mesures au minimum 1m70, que tu as un physique qui te met en valeur, que tu souhaites remporter de nombreux cadeaux de valeur et gagner en notoriété, alors inscris toi vite ». Voilà le message diffusé sur les réseaux sociaux par les organisateurs de l’élection Mister Tahiti. Un retour après deux ans d’absence : le concours, longtemps dans l’incertitude, avait dû être reporté en 2020 pour cause de vague épidémique. Cette fois, le casting est lancé est ira au bout, avec une soirée de gala prévue en toute fin d’année. Les profils recherchés sont variés : « Ce que l’on cherche avant tout, ce sont des jeunes gens bien dans leur peau, qui ont envie de passer une aventure sympa avec d’autres candidats et qui ont aussi envie de mettre en avant leur culture, par le biais de l’épreuve talent, qui est un gros moment de l’élection », explique Olivier Landy-Meersseman, directeur artistique de l’élection.

Tehau Matikaua va donc enfin pouvoir faire passer son écharpe. Mister Tahiti 2019 suivra la sélection et la préparation des candidats, qui s’étale sur plusieurs semaines, de loin : il est récemment parti en métropole pour entrer dans l’armée. Ce « règne » de deux ans permettra aussi à Taari Chan, Mister Heiva 2019 et qui n’avait pas pu se présenter au Heiva l’année dernière, de participer au festival qui remplace l’édition 2021 à To’ata.

Le casting de Mister Tahiti, qui durera jusqu’au 13 août, est ouvert à tous les résidents de Polynésie « depuis au moins un an » ou aux natifs résidents à l’extérieur. L’élection doit avoir lieu au dernier trimestre 2021, « à une date qui sera très bientôt annoncée ». Toutes les informations à retrouver sur la page facebook de l’évènement. Le formulaire d’inscription est disponible en ligne à cette adresse.

© Mister Tahiti 2018